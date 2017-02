Antallet af voldtægtssager eksploderer efter kritik

Forklaringen er dog næppe, at der bliver begået flere voldtægter end tidligere. Snarere skal grunden delvist findes i, at politiet har rettet ind efter kritik fra statsadvokaterne.

- En del af forklaringen er, at vi i højere grad er gået over til at bruge det, vi kalder for "skarpe journalnumre" frem for undersøgelsesnumre. Og det giver en statistisk stigning i antallet af voldtægtssager, fortæller vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet.

Netop brugen af undersøgelsesnumre var under lup forrige år. Her kritiserede Statsadvokaterne i København og Viborg politikredsene for ikke at oprette voldtægtsanmeldelser under et voldtægtsjournalnummer.

Ved gennemgang af 135 uopklarede voldtægtssager i efteråret 2015 fandt statsadvokaterne 67 sager, som burde optræde i de officielle statistikker. Men det gjorde de ikke. De var nemlig ikke journaliseret som voldtægtssager.

På baggrund af kritikken har man i politikredsene indskærpet en ny praksis på området, og det er blandt andet det, der slår igennem i de nye kriminalitetstal, som Rigspolitiet har offentliggjort.

Derudover er der en anden faktor, som spiller ind i stigningen.

- Vi har som sådan ikke indtryk af, at der sker flere voldtægter. Men vi har formodning og forhåbning om, at en del af stigningen sker som følge af en øget anmeldelsestilbøjelighed.

- Det er set fra politiets side positivt, for det er vigtigt at få de her sager frem i lyset, siger Lars Mortensen.

Ikke bare på voldtægtsområdet, men på hele sædelighedsområdet, er der sket en stigning i antallet af sager. Det gælder også seksuelle overgreb mod børn.

- Der har været nogle meget store sager om for eksempel livestreaming, hvor gerningsmanden fra en adresse i Danmark bestiller en seksuel krænkelse eller en voldtægt af et barn i et andet land, fortæller Lars Mogensen.

En af sagerne kommer i næste uge for Retten i Glostrup. Her er en mand tiltalt for at have medvirket til cirka 300 overgreb via nettet.

- Sådan en sag kan indeholde rigtig mange forhold, hvor der hver gang er et nyt gerningssted og en ny forurettet, og det bliver oprettet under et nyt journalnummer, fortæller Lars Mortensen.