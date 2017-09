Antallet af sager om bedrageri på nettet eksploderer

Det viser en ny opgørelse fra Rigspolitiets National Strategisk Analyse for 2017, skriver Politiken.

Sidste år blev der anmeldt 6600 sager.

Det er nu den næststørste form for bedrageri, kun overgået af kreditkortsvindel.

- Det er en form for kriminalitet, hvor du kan lave rigtig mange forhold rigtig hurtigt. Hvis du skulle lave 400 røverier eller 400 butikstyverier, så ville det tage rigtig lang tid, men det kan du på nettet, siger sektionsleder Trine Møller, afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi, til Politiken.

Et eksempel er en 23-årig mand, som på tre måneder tjente 17.500 kroner på en nem fidus. Han solgte en brugt iPhone 7 til fem forskellige mennesker via køb og salg-grupper på Facebook. Når en køber ville have telefonen tilsendt, klappede fælden.

Køberen betalte ham med MobilePay og fandt kort tid efter ud af, at der ikke var og aldrig havde været nogen telefon.

Svindlerne falbyder ofte netop produkter, der retter sig mod yngre mennesker.

- Mobiler, dyre sportssko og festivalbilletter er tre ting, folk svindler meget med, siger politikommissær Jens Møller Pedersen fra Sydøstjyllands Politi. Kredsen er begyndt at holde foredrag på skoler og uddannelsesinstitutioner om, hvordan man undgår svindel på nettet.

Afdelingen for økonomisk kriminalitet har et forebyggelsesteam, der lige nu er i gang med at kortlægge området og lave en "offerprofilering".

Den skal bruges til at skabe en målrettet informationsindsats. Antagelsen er, at især unge lader sig svindle.