Antallet af navneskift er på det højeste i ti år

I stedet bliver Charlotte til Lotte, og Poul bliver til Paul, viser Danmarks Statistik over de mest populære navneskift.

Forklaringen skal formentlig findes i en generel og nyere tendens til, at vi insisterer på harmoni mellem det, vi kaldes til daglig, og det der står i de officielle papirer, mener navneforsker på Københavns Universitet, lektor Birgit Eggert.

- Tidligere var det ikke unormalt at stave sit eget navn på flere forskellige måder. Man hed i det hele taget bare det, man nu blev kaldt, men i dag lægger vi meget mere af vores identitet i navnet, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Der findes ikke specifik forskning, i hvor meget af vores identitet der er bundet op på vores navn.

Siden navneloven blev liberaliseret i 2006, har man kunnet se en markant stigning i antal danskere, der gerne vil skifte enten for- eller efternavn.

Også numerologerne oplever i disse år fremgang.

Det ser numerologen Isabelle Cronebach ligeledes som et udtryk for, at vi føler os stadig tættere knyttet til vores navn - på godt og ondt.

De fleste kommer således med helt specifikke ønsker til deres nye navn, og de er langtfra altid specielle, for mange vil gerne have et navn, hvor det ikke ser ud, som om at de har været til numerolog.

Andre vil gerne have specielle og unikke navne, som de altid har drømt om, siger Isabelle Cronebach til avisen.