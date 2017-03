Selv om ungdomskriminaliteten falder, er der flere - omend stadig få - mindreårige, der ryger i fængsel i stedet for at afsone på en sikret institution. Arkivfoto.

Antallet af mindreårige i fængslerne stiger

På en gennemsnitlig dag sidder 14 personer under 18 år i fængsel i Danmark. Det er fem mere end i 2014.

Paradoksalt nok betyder det ikke, at der er færre mindreårige i fængsel. Tværtimod. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren.

I april sidste år fremlagde Justitsministeriet dokumentation for, at færre mindreårige mistænkes og sigtes for kriminalitet. Tallene tyder utvetydigt på en faldende tendens.

Oftest vil mindreårige blive sendt i sikrede institutioner. Men nogle få mindreårige sendes i fængsel. Og det tal er steget, så hvor der i 2014 var gennemsnitligt ni mindreårige i fængsel hver dag, så var gennemsnittet 14 i 2016.

Ikke siden 2010 har tallet været deroppe. Det er til trods for, at der er sket en halvering i antallet af sigtede eller mistænkte 10-17-årige fra 2006 til 2015.

Børnerådets formand, Per Larsen, der også er tidligere chefpolitiinspektør, ærgrer sig over, at der er flere mindreårige, som får indsigt i livet bag tremmerne.

- De her børn og unge har brug for en intensiv pædagogisk indsats, og ikke de voldsomme omgivelser et rigtig fængsel er, siger han til Fængselsfunktionæren.

De mindreårige ender ikke i fængslerne, fordi der ikke er plads på de sikrede institutioner. Det siger Hannah Hagerup, der er socialfaglig konsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, til Fængselsfunktionæren.

Hun forklarer til fagbladet, at der kan være flere årsager til, at der ryger flere mindreårige i fængsel frem for på sikrede institutioner.

- Det kan for eksempel være, fordi de af en dommer vurderes til at ville stikke af fra en sikret institution og derfor skal varetægtsfængsles i en arrest, eller måske tidligere har haft et problematisk ophold på en sikret institution, siger Hannah Hagerup til Fængselsfunktionæren.

Hun oplyser, at der er en forvaltningsrevision af området i gang for at finde ud af, hvorfor tallet stiger.