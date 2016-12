I juledagene er der blevet anmeldt i alt 760 indbrud. Det er et fald på cirka en tredjedel i forhold til året før.

Antallet af indbrud i julen er faldet med en tredjedel

Over julen har markant færre fået besøg af ubudne gæster end i samme periode sidste år.

Det er første gang i fem år, at der har været under 1000 indbrud i løbet af julen. I 2014 var der 1117 indbrud, hvilket var et lille fald fra året forinden, hvor der blev anmeldt 1633 indbrud.

Det er særligt i Nordsjælland, at indbrudstyvene har været aktive. Her har der været 120 indbrud på de seks dage over julen.

Derimod er der kun blevet anmeldt et enkelt indbrud på Bornholm. Sidste år blev der ikke begået et eneste indbrud på øen.

Rigspolitiet har dagligt siden 20. december offentliggjort opgørelser over antallet af indbrud i løbet af døgnet. Hver dag har meldingen været, at der har været færre indbrud sammenlignet med de samme dage året før.

I løbet af 26. december har politiet registreret 125 indbrud. 25. december var med 170 indbrud det døgn i julen, hvor der var flest.

I arbejdet med at presse antallet af indbrud i bund er borgernes hjælp uvurderlig, lyder det fra vicepolitiinspektør i Rigspolitiet Lars Mortensen.

- Det er de lokale beboere, der bedst ved, hvordan normalbilledet er, og de kan se, hvis der er noget, der virker forkert, siger han.

Det kan eksempelvis være biler, der holder mærkelige steder, folk, der færdes på en mistænkelig måde, eller tyvekoster, der er gemt af vejen på øde steder for at blive samlet ind senere.

- Hvis man ser noget, så sig noget. Så kan politiet undersøge det nærmere. På den måde kan vi sammen være med til at skabe færre indbrud, siger Lars Mortensen.

I løbet af juledagene har politiet anholdt 15 personer, som er mistænkt for at have begået indbrud.