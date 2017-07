Antallet af au pairer dykker efter 350 kroners lønhop

Men siden nye regler trådte i kraft 1. juli 2015 dropper familierne au pairen.

De nye regler gav au pairer en lønforhøjelse fra 3200 kroner om måneden i begyndelsen af 2015 til nu 4150 kroner.

Samtidig blev værtsfamilier forpligtet til at betale blandt andet rejseudgifter til og fra Danmark og 5000 kroner til danskundervisning.

Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af au pairer falder så markant, vurderer migrationsforsker på Roskilde Universitet Helle Stenum.

- Det er et voldsomt fald i opholdstilladelser til au pairer. Der kan være mange grunde til faldet, og det bør undersøges hvorfor, siger hun til Avisen.dk, men hun vil ikke selv spekulere i årsagerne.

Projektleder i Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, Hans Henrik Lund, er ikke i tvivl om, at opstramningerne omkring au pair-ordningen fra 2015 er en af forklaringerne på, at antallet af au pairer i Danmark falder nærmest måned for måned.

- Det er blevet dyrere for en dansk familie, fordi der er en masse lovbestemte udgifter forbundet med at få en opholdstilladelse til en au pair, siger han til Avisen.dk

Det faldende antal au pairer glæder Dansk Folkepartis Martin Henriksen.

- Det er godt at se at, at stramningerne virker. Men vi er fortsat bekymret for at mange au pairer ender med at opholde sig illegalt i Danmark i stedet for at rejse hjem.

- Det er der en del, der tyder på, og det holder ikke at vi har en ordning, som bidrager til sort arbejde og illegal indvandring. Det skal vi tage alvorligt, siger udlændingeordføreren.