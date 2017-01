Ansat fra Finanstilsynet fandt risikable lån i Roskilde Bank

De brugte syv dage på at gennemgå bankens største udlån. Alt sammen med henblik på at kortlægge bankens solvens - kreditværdighed.

Det fortæller Jørgen S. Jørgensen, der er tidligere vicekontorchef i Finanstilsynet.

Han deltog i undersøgelsen af banken, hvor Finanstilsynets folk sammen med bankens ledelse pløjede igennem bøgerne i banken, der på daværende tidspunkt udadtil var godt kørende.

Forklaringen falder i Østre Landsret i en sag, hvor den tidligere ledelse i Roskilde Bank og et revisionsselskab samlet afkræves en milliard i erstatning for uforsvarlig drift af banken.

Finanstilsynet har tidligere været underlagt tavshedspligt om forløbet. Men Højesteret har bestemt, at tre af tilsynets ansatte skal afgive forklaring.

Ifølge Jørgen S. Jørgensen afdækkede Finanstilsynets folk flere usædvanlige forhold i provinsbanken. Konklusionen blev, at flere af bankens udlån var så risikable, at der var brug for en buffer på 1,2 milliarder kroner.

Undersøgelsen viste, at store lån blev bevilget uden om bestyrelsen og uden risikovurdering. Det var usædvanligt, fortæller han.

- Bestyrelsen traf ikke afgørelser om engagementer. Det giver en skævhed i forhold til bestyrelsesansvar efter min opfattelse, fordi det er bestyrelsen, der har ansvaret for de bevillinger.

- Det var ret uhensigtsmæssigt. Vi så det også i andre institutter, men det var mest slående i Roskilde Bank, forklarer han tirsdag i Østre Landsret.

Om sit indtryk af banken før undersøgelsen, siger Jørgen S. Jørgensen:

- Jeg havde aldrig truffet direktionen eller bestyrelsen, så jeg havde ikke rigtigt noget indtryk af ledelsen. Som jeg husker det, var banken omgivet af en aura på det tidspunkt, der var jo gang i den.

- Jeg tror egentlig, at man uden for tilsynet mente, at de gjorde et godt stykke arbejde. Men vi kunne jo se, at de lå noget snært til på nogle nøgletal.

Roskilde Bank blev sat under skærpet tilsyn i november 2006.

Sagen udløber af bankens spektakulære krak i 2008. Massiv vækst i udlån og mange risikable lån til ejendomsspekulanter var blandt årsagerne til bankens konkurs.

Finansiel Stabilitet har anlagt sagen mod i alt 11 personer fra den tidligere ledelse, bestyrelse og revisionsselskabet Ernst & Young. Samtlige kræver frifindelse.