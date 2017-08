Annonce: Syv grunde til at drikke kaffe hver dag

Gode grunde til at drikke kaffe Når forskning og sundhedseksperterne nu siger god for det, så er det bare om at svinge en ekstra gang forbi kaffemaskinen. Læs med her hvorfor:

Politiken skriver, at til trods for de mere moderne typer kaffe, så foretrækker 52 procent af danskerne stadig filterkaffen, mens den næstmest populære kaffeform er stempelkaffen med 15 procent. Espresso, kapselkaffe og pulverkaffe følger herefter. 47 procent foretrækker kaffen sort. Mænd drikker generelt lidt mere kaffe end kvinder, og i gennemsnit drikkes der 4 kopper om dagen, hvoraf langt de fleste anser morgenkaffen som den vigtigste kop. Der ses en tendens til, at folk gerne vil have en lidt mere raffineret kaffe, for salget af to-go-kaffen på cafeer er steget, og det er også tilfældet for bønner til maling derhjemme.

Lidt om kaffen Kaffen til Danmark helt tilbage i 1600-tallet, hvorefter den mest blev drukket af kvinderne i de finere borgerskaber. Med tiden blev kaffen også tilgængelig for det jævne folk, og Danmark var før 2. Verdenskrig verdens mest kaffedrikkende land. Under krigen var ”rigtig” kaffe en mangelvare, men efter krigen tog kaffe-industrien fat igen, og i 1960’erne slog den automatiske kaffemaskine igennem. Stempelkanden kom i 1970’erne og gav danskerne flere måder at drikke kaffe på. I de senere år har kaffetrenden været særdeles høj, og det er nu muligt at få kaffe i alle tænkelige afskygninger.

Kaffe forhindrer alvorlige sygdomme



”Et æble om dagen holder lægen fra døren” lyder det gamle ordsprog. Det burde snarere lyde ”En kop (eller 3) om dagen holder lægen fra døren”, for nu konkluderer eksperterne, at kaffe har flere sundhedsfremmende virkninger.

I studier fra både universitetet Harvard og medicinjournalen Annals of Internal Medicine har forskerne fundet frem til, at et kaffeindtag på 3-5 kopper om dagen mindsker chancerne for en for tidlig død. Her er især tale om en formindsket risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som hjertesygdomme, nervesygdomme, type 2 diabetes og Parkinsons. Forskning viser desuden, at hvis man allerede lider af Parkinsons, så forbedrer indtag af kaffe bevægelsen for patienten.

Også den frygtede Alzheimers sygdom kan reduceres med kaffe: Et kaffeindtag på et par kopper om dagen kan muligvis udsætte sygdommen med flere år.

Et andet forsøg viser desuden, at især kvinder, der drikker 3 eller flere kopper kaffe om dagen, har mindre risiko for at udvikle hudkræft.

Kaffe giver kroppen vigtige stoffer

Det er svært ikke at være stødt på ordet ”antioxidant”, hvis man har læst bare lidt om sundhed. Antioxidanter er kemiske stoffer, som modvirker oxidation – det vil sige stoffer, der svækker ødelæggende iltning i kroppen og fungerer som forsvar mod frie radikaler, der kan gøre skade på kroppen. Normalt får vi at vide, at antioxidanterne findes mest i frugt og grønt, men faktisk findes de i endnu større omfang i kaffen. Så drik løs velvidende at kaffen rent faktisk gør godt også indvendigt.

Kaffe gør dig mindre stresset

De fleste kaffedrikkere er enige om, at duften af friskbrygget kaffe er skøn. Nu har forskerne fundet ud af, at denne duft også kan afhjælpe stress i forbindelse med søvnløshed. I et testforsøg blev rotter, der led af søvnmangel, udsat for duften af kaffe, og det blev herefter registreret, at proteinerne i hjernen på rotterne ændrede på sig. Den ændring førte til mindre stress.

Kaffe er godt for leveren

Vi ved godt, at eksempelvis indtagelse af alkohol kan være skadeligt for leveren – Alkohol er på mange måder også en ”hygge-samværsdrik” ligesom kaffen er. Men forskellen er stor, for studier viser at kaffe rent faktisk er godt for leveren, hvis man også drikker en del alkohol. Drikker man som minimum 1 kop kaffe om dagen nedsættes risikoen for at udvikle skrumpelever, da kaffens stoffer fungerer som et beskyttende værn mod at udvikle den farlige leversygdom. Studierne viser, at jo mere kaffe man drikker, jo bedre bliver beskyttelsen.

Kaffe øger din følelse af lykke

Koffeinen i kaffen kan give en pludselig følelse af glæde og overskud, men det er faktisk ikke koffeinen, der gør dig lykkelig. Det er snarere antioxidanterne, som giver krop og sind et skud opad. Undersøgelser viser endda, at folk, der drikker 4 eller flere kopper kaffe om dagen, har 10 procents større chance for at undgå at udvikle depression.

Forskning viser også, at et kaffeindtag på mellem 2 og 4 kopper om dagen kan reducere risikoen for selvmord med omkring 50 procent, for kaffen fungerer som en mild anti-depressant, da den hjælper til med produktionen af lykkestoffer som dopamin og serotonin.



Kaffe får dig op på mærkerne

Her er det koffeinet, der tæller. Kaffen kan øge dit mentale overskud i en periode og samtidig også være med til at forbedre den fysiske udholdenhed, da koffeinen forøger antallet af fedtsyrer i blodet, hvilket får atletens muskler til at absorbere og forbrænde disse fedtsyrer som hurtigvirkende benzin. Det gør også, at kroppen derved gemmer reserver af kulhydrater til senere brug under udfoldelsen.

Kaffe gør dig klogere

De fleste kaffedrikkere kender til, at en kop kaffe kan drive søvnigheden hurtigt væk, og at kaffe fungerer som en god kur mod søvnunderskud. Det kick, kroppen får, gør faktisk også hjernen skarpere. Faktisk så skarp at hjernen hurtigt fungerer langt mere effektivt og øger evnerne inden for reaktionstid, årvågenhed, opmærksomhed og evnen til at forstå logiske sammenhænge.

Forskellige typer kaffe

I en tid hvor kaffe ikke blot er kaffe, findes der utallige måder at indtage sin kaffe på: Sort, filter, med mælk, i kapsel, fra hele bønner m.m. Som nævnt tidligere er danskerne begyndt at interessere sig meget for kaffekunsten og de forskellige typer af kaffe. Specialkaffen er i højsædet, og derfor er udbuddet af maskintyper, der kan mere end blot lave en kop sort filterkaffe, også steget.

Derfor findes der således rigtig mange maskiner, der hver især brygger kaffe på forskellige måder. Nogle med bønner, nogle med kapsler, nogle med filter, nogle med kaffekværn, nogle med mælkebeholder osv.

To af tidens mest populære maskiner er espressomaskinerne og indenfor traditionel filterkaffe er især Moccamasteren blevet et ikon i mange danske hjem. Ønsker du at læse mere detaljeret om de to typer, har Forbrugsguiden undersøgt netop både espressomaskiner og Moccamaster-maskiner. Artiklerne består af en gennemgang af de to typer kaffemaskiner, samt en gennemgang af testvindere, der giver overblikket over hvilket modeller som er blevet kåret som testvindere af forskellige forbrugerorganisationer og testmagasiner.