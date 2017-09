Annisette tager danske anmeldere med storm

- Hun har en pagt med elementerne, Annisette fra The Savage Rose. Det må hun simpelthen have, for de bakker hende op i hver en tone, hun sender ud i verden, skriver Informations anmelder Emil Eggert Scherrebeck.

"Homeless" er Savage Roses 25. studiealbum, og gruppens forsanger Annisette er fyldt 69 år.

Men ifølge de foreløbige anmeldelser er alderen ingen hindring for sangerinden med den store stemme. Snarere tværtimod.

Under overskriften "Medrivende: Orkanen Annisette raser" skriver Ekstra Bladets ellers berygtede anmelder Thomas Treo:

- I en alder af 69 har Annisette naturligt nok mistet noget af sin karakteristiske vokalkraft, men hendes indlevelse er fortsat orkanagtig, og allerede på det brusende titelnummer, der åbner "Homeless", blæses man omkuld, skriver han.

Det nye album indeholder i alt ni nye kompositioner, som ifølge anmelderne både indeholder nye elementer og trækker tråde tilbage til rockgruppens tidligere kompositioner.

Savage Rose blev dannet i 1967, og anmelderkorpset vurderer, at albummet er på højde med gruppens første kompositioner fra storhedstiden i 1970'erne.

- Albummet understreger, at The Savage Rose er et af tidens bedste livebands, for de har formået at tage energien fra koncerterne med sig ind i studiet, skriver Lucia Odoom, Politikens anmelder.