Anmelderne skamroser krigsfilm om slaget ved Dunkerque

Anmelderne storroser Christopher Nolans krigsfilm "Dunkirk", der handler om, hvordan 400.000 britiske soldater blev omringet ved stranden i den franske by Dunkerque under Anden Verdenskrig.

Også Politiken har fundet anledning til at anmelde filmen, der kaldes for en teknisk overlegen nydelse og kvitteres med fem hjerter.

- Nolans historie om hundredtusindvis af engelske soldaters nederlag i og evakuering fra Frankrig i 1940 er loyal over for historien og knivskarp i sin måde at fortælle om dem på. Her berettes udelukkende fra englændernes vinkel, skriver Politikens anmelder.

De seks stjerner fra Soundvenue får flotte ord med på vejen, og beskriver at Nolan allerede nu har meldt sig i kapløbet om Oscar-statutter.

- Med "Dunkirk" cementerer Christopher Nolan sin position som Hollywoods blockbusterauteur par excellence. Filmen er en audiovisuel triumf for instruktøren - en kropslig, sensorisk og decideret fysisk udmattende totaloplevelse, der ikke ét sekund slipper sit tag i tilskueren i løbet af sin stramt komponerede spilletid.

Fælles for anmelderne er, at de bemærker, hvordan Nolan formår at skabe et mesterværk i samspil med én af historiens største filmkomponister Hans Zimmer.

- Nolan trænger gradvist de tre forløb sammen mod samme tids- og slutpunkt og gør det så effektivt, at de 107 minutter opleves som en spændingsmæssig skruestik, der bare strammes og strammes og bakkes sublimt op af Hans Zimmers musik, der mimer krigens lyde og et stopurs tikken, skriver Berlingske i deres femstjernede anmeldelse.

Christopher Nolan er som filminstruktør mest kendt for Batman-filmene "The Dark Knight Rises" og "Batman Begins", men har tidligere også høstet Oscar-nomineringer for film som "Inception" og "Memento".