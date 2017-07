Anmeldere roser ny filmatisering af Bjarne Reuter-bog

Instruktøren Frederik Nørgaards filmatisering af bogen fra 1975 bliver af nordjyske.dk beskrevet som mødet mellem "Olsen Banden" og "Far til fire".

Den første filmatisering af bogen var instrueret af Sven Methling og havde premiere i 1982.

Også Jyllands-Posten mener, at Nørgaards nye fortolkning er en "kærkommen opdatering", som dyrker det folkelige, uden at det hverken føles forceret eller altmodisch.

- For en gangs skyld en familiefilm, der virkelig fungerer, skriver Jyllands-Postens anmelder, som også kvitterer med fire stjerner.

"Kidnapning" handler om Bertram og hans familie, der sammen med deres onkel Georg, der spilles af Brian Lykke, har en plan om at kidnappe rigmandssønnen Bernhard for at få styr på deres økonomiske situation.

Politikens anmelder hæfter sig ligesom nordjyske.dk ved filmens markante fællestræk med tidligere danske filmklassikere.

- Kidnapning er så ærkedansk fra inderst til yderst, at Ft4-maskinen (Far til fire-maskinen, red.) meget vel kan spinde guld igen, skriver anmelderen med henvisning til producentens Regner Grastens tidligere film.

Han kvitterer med beskedne tre hjerter, da filmen ikke lever helt op til forventningerne.

- Reklamekampagnens påstand om, at filmen vil levere et spark i røven til dansk familiefilm, må dog siges at være en stærkt opreklameret voldshandling. Det er mere et hyggeligt puf end et los, skriver anmelderen.

Filmen kan ses i landets biografer fra 13. juli.