Anmelder ser nytænkning i billetfattig Robert-årgang

2016 bød på et sløjt billetsalg i biograferne, men anmelder roser årgangen for at tænke i nye baner.

De sidste år er Robert-statuetten for bedste film gået til "Under Sandet", "Jagten" og "Nymphomaniac". I år er det en mere ubemærket årgang af film, der søndag dyster om Danmarks Filmakademis pris.

Men selv om de svage billettal har sat sit præg på året i dansk film, gemmer 2016 også på en anden mindre målbar succes. Det mener filmredaktør på Information Christian Monggaard.

- Det har været et interessant filmår, fordi der har været en masse debutanter. Og det kan godt være, at de ikke alle sammen har været lige vellykket, men det vidner om, at der noget talent derude, siger han.

- Debutanterne tør måske tage nogle chancer, som de erfarne ikke gør.

Han fremhæver både Christian Tafdrups "Forældre" og Rasmus Heisterbergs "I Blodet", der begge er nomineret til årets film.

Sammen med film som gyseren "Shelley" og Puk Grastens engelsksprogede "37" og en række andre har filmene forsøgt at bryde med de faste, vante genre for dansk film, mener Christian Monggaard.

- De her debutanter forsøger at gå ud af de her velfærdsdramaer og velfærdskomedier, som vi har lavet i dansk film, og som var en succes i så mange år, siger han.

- Nu prøver vi noget andet. Der skal noget eventyr og opfindsomhed ind i dansk film. Det har mange af debutanerne har været med til.

Det faldende billetsalg er dog ikke gået ubemærket hen. Sammen med streamingtjenester har det skabt en økonomisk presset stemning i branchen, beskriver Christian Monggaard.

Derfor må de nye navne i branchen kæmpe hårdere for pladsen på biografernes plakater.

- Det er en energiudladning og nogle ting, der fortælles på trods, siger han.

- Den store øvelse er at holde fast i det. Det er problemet ved at vurdere film ud fra billetsalget. Mange af de her instruktører risikerer ikke at få en chance nummer to.

Hvilken film, der skal efterfølge "Under Sandet", som vinderen af en Robert for årets film, afsløres søndag aften, når Helle Joof er vært for prisuddelingen.