Anmeldelser om vold mod små børn er tredoblet på fem år

I 2015 blev der anmeldt over 700 voldsforbrydelser mod børn under ni år, viser ny rapport fra Børns Vilkår.

Rapporten dokumenterer, at næsten hvert femte barn vokser op med en voksen, som drikker for meget, og at hvert tiende barn i 7. klasse inden for det seneste år har været udsat for grov fysisk vold derhjemme.

Samtidig udsættes mere end hver ottende pige og hver 15. dreng for seksuelle krænkelser.

Ifølge direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl er rapporten en øjenåbner, der dokumenterer behov for handling.

- Der er et stort antal børn - vi taler titusindvis - som lever under forhold, der er rigtig ubehagelige at tænke på. Dem har vi som samfund svigtet, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge rapporten lever sagsbehandlingen af børnesager i vid udstrækning ikke op til loven. Især halter det med børnesamtaler og inddragelse.

Eksempelvis viser Ankestyrelsens undersøgelser, at der i henholdsvis hver fjerde og hver femte anbringelsessag ikke blev foretaget en børnefaglig undersøgelse eller udarbejdet en handleplan for barnet.

- Der er ikke plads til sjusk, når kommuner og myndigheder beslutter, hvad der er bedst for et barn. Myndighederne er børnenes sikkerhedsnet, når de voksne svigter, og som et minimum bør de overholde lovgivningen, siger Rasmus Kjeldahl til avisen.

Sammen med TrygFonden efterlyser Børns Vilkår en national strategi for at undgå svigt af børn, ligesom de anbefaler et skærpet kommunalt tilsyn.

Socialminister Mai Mercado (K) siger til Jyllands-Posten, at kommunerne har en stor implementeringsopgave, og at de "stadig mangler det sidste".