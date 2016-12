Anmeldelser af vold falder for femte år i træk

I 2015 registrerede skadestuerne 11.732 voldsskader, og det betyder, at antallet af anmeldte voldsskader for femte år i træk er faldet.

Færre danskere udsættes for så alvorlig vold, at det kræver behandling på landets skadestuer.

Sammenlignet med 2014 blev der registreret godt 1000 færre voldsskader, hvilket svarer til et fald på ni procent, og siden 2007, da antallet af voldsskader var på sit højeste, er antallet halveret.

Det er dog vanskeligt at få det fulde overblik over volden i Danmark, da voldsofre ofte undgår at opsøge læge eller anden hjælp og derfor kun henvender sig, hvis det er meget alvorligt.

På samme måde viser politiets anmeldelsestal heller ikke det fulde billede. Mere end halvdelen af volden anmeldes ikke til politiet, fortæller analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd Rannvá Møller Thomsen til Berlingske.

- Men kigger man på tallene sammenlagt, indikerer de, at volden er på et lavere niveau i dag end for ti år siden. Det skyldes primært, at der siden 2006 er sket et stort fald i kriminaliteten blandt unge mænd, siger hun.

Selv om antallet af voldsskader generelt er faldet, er andelen af voldsramte steget hos nogle befolkningsgrupper.

Således er andelen af voldsramte indvandrere og efterkommere registreret på skadestuerne steget fra 16 procent til 22 procent i perioden 2008-2015.

Det er især antallet af voldsskader for efterkommere fra ikkevestlige lande, der er steget. Fra 2008 til 2015 er antallet steget med godt 80 procent.

Til sammenligning steg andelen af denne gruppe i befolkningen med 24 procent i samme periode.

- Det er en gruppe, som er overrepræsenteret blandt ofrene. En af forklaringerne er, at de har retssystemets fokus og altså oftere bliver visiteret og stoppet i nattelivet, siger Rannvá Møller Thomsen.