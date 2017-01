Anklaget politiker: Kommune fortiede sandhed om Omar

Københavns Kommune beskyldes for at have fortiet sandheden om Omar el-Hussain, der dræbte to mennesker ved synagogen og Krudttønden i København.

Angrebet kommer fra lokalpolitikeren Finn Rudaizky mandag.

Han er blevet tiltalt i en straffesag for at have lækket fortrolige oplysninger om gerningsmanden til dagbladet BT.