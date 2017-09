Anklager vil have to betjente dømt for korruption i landsretten

To kriminalbetjente fra Nordsjælland stilles nu for landsretten i en usædvanlig sag om bestikkelse.

Blandt andet begrunder vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich anken med, at byretten var uenig om bedømmelsen af de to erfarne betjente, der tog imod gaver fra rigmanden Karsten Ree, selv om de tidligere havde efterforsket en sag imod Ree.

Dommerstemmerne i Helsingør var 2-1.

Politifolkene fik en safaritur til spotpris forærende af rigmanden, og værdien af gaven var mere end 26.000 kroner, har anklagemyndigheden ment. De tiltalte rejste til Kenya og til Zanzibar.

Under sagen forklarede betjentene, at de bare havde taget imod et tilbud fra en bekendt. Nogle af udgifterne betalte de selv, har de understreget.

Byretten afviste, at der bare var tale om et tilbud. Flertallet mente dog, at betjentene ikke var klar over, at de modtog gaven som led i tjenesten. De vidste altså ikke bedre og blev derfor frifundet for at have overtrådt straffeloven.

- Det er vigtigt at få vurderet grænserne. Dommen fra byretten indeholder nogle vurderinger, som vi gerne vil have landsretten til at se på, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich om årsagen til, at frifindelsen er anket til Østre Landsret.

Betjentene, der er 56 og 63 år, lærte Karsten Ree at kende, da de skulle undersøge, om han havde gjort sig skyldig i menneskehandel. Ree undgik en sag, men kontakten mellem mændene fortsatte. Og det var i den forbindelse, at det udviklede sig til en luksusrejse.

- Det er jo ligesom at få en gratis koncertbillet af en ven. Og vi var gode venner, har den ene af de tiltalte forklaret.