Anklager vil hæve straf for brandangreb i Ry-sag

Vestre Landsret er tirsdag eftermiddag nået til de afsluttende bemærkninger i sagen mod den unge mand, der ankede byretsdommen på et års fængsel, heraf fire måneder ubetinget.

Anklageren mener, at straffen bør forhøjes til et år og tre måneders fængsel, hvoraf de fem måneder skal afsones.

Jakob Nielsen mener, at der er tale om et "exceptionelt tilfælde af grov vold", når man kaster en flaske med brændende benzin mod en person, sådan som Retten i Horsens dømte de fire drenge for at have gjort.

Den 16-årige, der har anket dommen, har forklaret, at han ikke anede, hvad der var under opsejling.

Han var til badmintontræning om eftermiddagen, mens to andre købte benzin og fyldte det på to tomme vodkaflasker.

Først om aftenen kort før klokken 19 tilsluttede han sig gruppen i den tro, at der skulle være et regulært slagsmål mellem parterne efter en uoverensstemmelse i skolen tidligere på dagen.

Men den forklaring er ifølge anklageren utroværdig.

Tiltalte har via sin deltagelse i en chatgruppe mellem de fire drenge været vidende om planen, lyder det fra anklageren.

Han peger også på, at det er tiltalte, der med en besked fra sin telefon hidkaldte brandofferet.

- Tiltalte lokker forurettede til stedet, hvor de kan udøve vold. Det er svigt af forurettedes tillid, siger anklageren.

Jakob Nielsen finder heller ingen formildende omstændigheder i den tiltaltes handlinger efter angrebet.

Han forholder sig passivt, forsøger ikke at hjælpe, men forsøger tværtimod at fjerne beviser, lyder det fra anklageren.

Mette Grith Stage, der er forsvarer for den tiltalte, mener, at hendes klient bør frifindes, eller at straffen alternativt bør formildes.

Forsvarsadvokaten siger, at hendes klient har handlet "umanerligt dumt" og med "hovedet under armen".

Men det er ikke bevist, at den 16-årige kendte til planen om at anvende molotovcocktails, anfører hun.

- Han har ikke haft noget forsæt til at ville medvirke til at udsætte forurettede for vold af særlig farlig karakter, siger hun.

Det var ventet, at landsretten ville afsige dom i sagen tirsdag. Men retsformanden har tirsdag eftermiddag meddelt, at dommen først afsiges torsdag.