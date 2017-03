Anklager tiltaler syv i Danmarks største sag om bestikkelse

Offentligt ansatte er mistænkt for at have modtaget rejser til blandt andet Dubai og Las Vegas og middage på gourmetrestauranter.

Torsdag erfarede Børsen, at bagmandspolitiet har valgt at tiltale syv personer og Atea som selskab for bestikkelse.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skriver i en pressemeddelelse fredag, at syv personer og et it-selskab er blevet tiltalt for bestikkelse og underslæb.

- Det er en særlig sag, der tilsyneladende viser en tæt forbindelse mellem de offentligt ansatte og det private selskab, skriver chefanklager Steen Bechmann Jacobsen i en pressemeddelelse.

Fire personer i it-selskabet har ifølge anklageskriftet stået bag bestikkelse og underslæb. Tre offentligt ansatte, som har haft betroede stillinger i en offentlig myndighed, er tiltalt for at have modtaget bestikkelse.

Retssagen vil blive ført ved Retten i Glostrup. Det er endnu ikke planlagt, hvornår den vil finde sted.

I alt 22 personer er tiltalt i sagskomplekset. Der er faldet dom i otte sager, hvor seks personer er blevet dømt, to personer er blevet frikendt. Flere af sagerne er anket.

I 19 sager er sigtelser frafaldet. Ud over rejser skal bestikkelsen blandt andet have drejet sig om it-udstyr.

Sagen begyndte i maj 2015, hvor Region Sjælland anmeldte mulig bestikkelse til politiet. Anmeldelsen førte til anholdelser og ransagninger måneden efter. I en periode var seks personer varetægtsfængslet.

Bestikkelsessagen kostede i foråret Region Sjællands øverste chef, administrerende direktør Jens Andersen, jobbet.