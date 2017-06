Anklager sigtes for at instruere politividner i hashsag

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har efter et halvt års efterforskning af sagen nu rejst sigtelse mod anklageren.

Siden efteråret har en omfattende hashsag været på standby, fordi sagens anklager er mistænkt for urent trav, og nu er der sat endnu en streg under sagens alvor.

- Vi har haft en anklager fra Statsadvokaten i København inde til afhøring. I forbindelse med afhøringen er der rejst sigtelse for stillingsmisbrug og forsøg på medvirken til afgivelse af falsk forklaring, fortæller Kirsten Dyrman, der er direktør i DUP.

Hun oplyser, at den sigtede nægter sig skyldig.

DUP's opgave er blandt andet at efterforske straffesager mod anklagere og politifolk. DUP udarbejder på baggrund af sin efterforskning en indstilling til Statsadvokaten, som derefter vil tage stilling til, om der skal rejses tiltale.

Ved et retsmøde i Østre Landsret i efteråret blev mailkorrespondance mellem anklageren og flere politifolk fremlagt. Mailene indeholdt instrukser til politifolkene, som skulle vidne i retssagen.

Blandt andet blev de tilsendt et dokument med titlen "De gode svar". Anklageren har i en mail skrevet navnet på en mistænkt, som hun mente, politifolkene skulle udpege på en overvågningsvideo.

Udpegningen skulle vel at mærke ske, når overvågningsvideoen blev afspillet i retten - altså foran dommere og domsmænd. Og efter alt at dømme var det nøjagtig, hvad der skete.

I en landsretsdom i en anden sag i hashsagskomplekset står der nemlig, at et politividne i en overvågningsvideo udpegede den mistænkte, som blev nævnt i mailen.

Disse er blot et par blandt en række eksempler på et samarbejde mellem politifolk og anklagemyndighed, som muligvis har været i strid med reglerne.

Statsadvokaten i København har valgt at fjerne anklageren fra sagen. Det skete i efteråret, da sløret for anklagerens handlinger blev løftet. Statsadvokaten bad i den forbindelse DUP om at undersøge sagen.

Forsvarsadvokat Hugo Steinmetz forudsagde tilbage i november, at sagen ville eksplodere i omfang, når der blev kradset i overfalden. Og i hvert fald er den vokset.

Mindst seks andre anklagere bliver efterforsket i sagen. De blev i efteråret beskyttet af et navneforbud, som Retten i Aarhus valgte at nedlægge.

Hos DUP oplyser Kirsten Dyrman, at kun én anklager er sigtet i sagen.

En sigtelse kan rejses, når en person "med rimelig grund" er mistænkt for at have begået noget strafbart.

Næste skridt vil være stillingtagen til, hvorvidt der skal rejses tiltale. Det bliver i denne sag formentlig op til Statsadvokaten i Viborg, da Statsadvokaten i København er part i sagen.

Anklagemyndigheden - altså i dette tilfælde Statsadvokaten i Viborg - kan vælge at rejse tiltale, hvis man vurderer, at der er tilstrækkelige beviser til at få den sigtede dømt i retten.

Kirsten Dyrman oplyser, at man regner med at kunne sende sagen til Statsadvokaten inden sommerferien.

Østre Landsret har afsat fem dage i september, hvor planen er, at man vil tage stilling til selve retssagens videre forløb.