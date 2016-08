Anklager sammenligner synagogedrab med Paris-angreb

De fire er tiltalt for at have medvirket til drab, drabsforsøg og terrorisme i forbindelse med Omar el-Husseins angreb på synagogen i Krystalgade natten til den 15. februar 2015.

- Angrebet ved synagogen skal ses i sammenhæng med angrebet i Paris mod satiremagasinet Charlie Hebdo og det efterfølgende angreb på et jødisk supermarked, som skete blot en måned inden angrebet mod synagogen, siger Bo Bjerregaard.

Han henviser til, at synagogeangrebet - altså et angreb rettet mod jøder - skete nogle timer efter angrebet mod et debatarrangement på Krudttønden - altså et angreb mod ytringsfriheden i anklagemyndighedens øjne.

Angrebene i Paris i januar 2015 havde 17 dødsofre.

De fire tiltalte nægter sig skyldige i sagen. Men anklagemyndigheden mener, at de har haft så tæt kontakt til Omar el-Hussein i timerne efter angrebet mod Krudttønden, at de reelt har ydet opbakning til det senere angreb mod synagogen.

Ved angrebet mod Krudttønden blev filmmanden Finn Nørgaard skudt og dræbt - han var et tilfældigt offer, har el-Hussein ifølge en af de tiltalte i sagen fortalt.

Ved angrebet mod synagogen blev den frivillige vagt Dan Uzan skudt ned på klos hold. Han døde på stedet.

Ved begge angreb blev flere politifolk såret.

Anklagemyndigheden fortsætter sin procedure hele dagen torsdag. I næste uge er det så forsvarsadvokaternes tur til at fremføre deres argumenter.

Retssagen mod de fire begyndte tilbage i marts. Der ventes at falde dom i slutningen af september.