Anklager om dobbeltdrab: Tiltaltes forklaring er ulogisk

Manden er tiltalt for at have dræbt sin ekskæreste og hendes nye kæreste i april sidste år på Langeland i landsbyen Snøde.

Han har selv forklaret, at han i første omgang kom til at skyde sin ekskæreste ved en fejl, og til sidst skød den nye kæreste, fordi han blev så provokeret af ham.

Anklageren mener dog, at der er tale om et jalousidrab.

- Jeg mener, han har planlagt at begå drabene.

- Dem, det gik ud over, havde ikke en jordisk chance for at undgå at blive slået ihjel. De var ikke i stand til at forsvare sig, siger Karin Ehlers.

I retten er flere af den tiltaltes sms'er til hans ekskæreste blevet læst op som dokumentation.

- Siden Nanna forlader ham, i slutningen af 2014, der bombarderer han hende med sms'er som skifter: Han elsker hende, vil have et barn med hende, han kalder hende "luder", han truer hende. Han skifter hele tiden.

- Hans sms'er viser, at han er smadderjaloux, siger Karin Ehlers.

Forsvarer Ulrik Sjølin opfordrer dog nævningerne til ikke at medregne, hvorvidt drabene var planlagt eller ej.

- Det er ikke en del af tiltalen, det kommer ud af det blå, så i skal ikke tage stilling til det.

- Langt de fleste drab begået på den her måde er centreret i følelser. Næsten ingen af de her drab kan forklares logisk. Jeg tror, det her er sket i blindt raseri, siger forsvareren.

I en af sms'erne stod der "jeg vil slå dig ihjel", skrevet på fransk. Ekskæresten svarede "hvad?", hvortil den tiltalte igen svarede: "Det finder du ud af."

I en anden sms opfordrer ekskæresten tiltalte til at finde sig en ny kæreste.

- Er kommet videre, vær nu sød at give slip. Find dig en sød pige og kom videre, skriver ekskæresten.

- Nej, det er jo dig, jeg elsker, dig jeg vil leve med, svarer den tiltalte.

Den 26-årige har også foretaget nogle afslørende søgninger på nettet.

- Han har søgt på lejemord, jalousidrab, pistol, strafferet og han forsøger at købe et gevær via hans nye kæreste, siger anklageren i sin procedure.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag.