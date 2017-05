Anklager om Kundby-pige: Alt i retten har været skuespil

Nye beviser i Kundbysagen slår fast, at alt en 17-årig pige, der er tiltalt for terrorforsøg, har forklaret og sagt i retten har været skuespil.

- Essensen af det nye materiale, som er kommet frem, er, at alt hvad X (den tiltalte, red.) har sagt og gjort her i retten, må antages for at være et stort skuespil.

- Det er os - altså de vantro - der skal lokkes i en fælde. Jeg kan ikke læse det anderledes, siger anklageren i sin procedure.

Anklageren har helt ekstraordinært fået lov til at genåbne bevisførelsen og fremlægge nye beviser i sagen.

Onsdag læste han op fra breve skrevet til den terrordømte Enes Cifti og sedler fundet i pigens sko og hendes celle i Vestre Fængsel.

- Det nu fremkomne understreger samtlige af mine pointer.

- Mens det omvendt får forsvarerens fremstilling af hende til at krakelere fuldstændig, siger anklageren.

Den 17-årige pige er tiltalt for at have planlagt at sprænge bomber på to sjællandske skoler i begyndelsen af 2016.

Der forventes dom i sagen i midten af maj.