Mandag er første dag i ankesagen mod den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa. Hun er tiltalt for groft dokumentfalsk over for Københavns Universitet, hvor hun tidligere har været ansat. Arkivfoto.

Anklager ønsker hårdere straf til hjerneforsker

Hun ønsker endnu ikke at komme ind på, hvad hun nærmere har i tankerne.

Omvendt kræver Milena Penkowa at blive frifundet for anklagen om dokumentfalsk af særlig grov karakter.

I landsretten er hun iført en trøje, hvor der står "hjerneeksperten". På bordet foran hende ligger der tykke ringbind i forskellige farver.

De rummer bevismateriale i sagen mod den tidligere omstridte hjerneforsker, der i 2003 skulle have benyttet sig af fire falske dokumenter til at overbevise Københavns Universitet om, at hendes forskning med rotter var legitim.

Dokumenterne stammede ifølge hjerneforskeren fra det firma, som hun havde arbejdet sammen med om rotteforsøg i Barcelona.

Et firma, der ifølge byrettens dom dog ikke fandtes i virkeligheden. I hvert fald ikke i Spanien.

Et lignende firma fandtes derimod i USA, og på virksomhedens hjemmeside var der et logo, som også stod på de fire dokumenter, som Milena Penkowa i 2003 indleverede til universitetet.

Først da Weekendavisen i 2011 gravede adskillige mistænkelige oplysninger frem om rotteforsøgene, tog Københavns Universitet kontakt til politiet.

Landsretten skal nu tage stilling til, om Milena Penkowa lavede det store rotteforsøg eller forfalskede fire dokumenter for at få det til at se ud, som om at hun lavede forsøg med rotter i Spanien.

Der er intet nyt bevismateriale i ankesagen. Men Milena Penkowas forsvarer, Kåre Pihlmann, har til gengæld bedt om, at der bliver lavet yderligere efterforskning i sagen.

- Vi vil gerne have åbnet en kummefryser for at se, om der ligger vævsprøver fra rotterne, siger han og henviser til, at anklagemyndigheden ikke mener, at der er behov for yderligere efterforskning.

Landsretten skal derfor tage stilling til, om fryseren, der står på Panum Instituttet, skal åbnes.

Dommen ventes i september efter en stribe retsmøder.