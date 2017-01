Nykøbing Falster Sygehus. En 32-årig sygeplejerske er tiltalt for tre drab og et drabsforsøg på Nykøbing F. Sygehus mellem 2012 og 2015. Hun blev kendt skyldig i byretten, og nu er det landsrettens tur til at vurdere sagen.

Anklager kridter banen op i usædvanlig sag om sygehusdrab

Det bliver et af de helt centrale spørgsmål i ankesagen mod den 32-årige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen, som 24. juni sidste år fik en livstidsdom for drab og drabsforsøg i byretten.

Sådan lyder det fra senioranklager Karen Vistisen, som tirsdag har indledt den usædvanlige sag i Østre Landsrets afdeling i Nykøbing Falster, hvor cirka 10 journalister og omkring 25 tilhørere følger med.

- Patienterne var syge og indlagt på sygehuset. Så der skal føres bevis for, om de blev dræbt eller døde af andre årsager, og også om der har været en ond vilje til at gennemføre en forbrydelse, siger anklageren.

Den 32-årige sygeplejerskes lange, mørke hår er samlet i en fletning og hænger ned foran venstre skulder. Hun har et gråt halstørklæde på og er klædt i en grå trøje over en hvid skjorte.

Hun kigger opmærksomt på anklageren, som har ordet det meste af tiden på retssagens første dag.

Christina Aistrup Hansen er tiltalt for at have dræbt en patient med en overdosis medicin i 2012 og to andre på en enkelt nattevagt på akutafdelingen mellem 28. februar og 1. marts 2015.

Derudover er hun tiltalt for at have forsøgt at tage livet af en fjerde patient samme nat.

Det var en overlæge på sygehuset, der anmeldte Christina Aistrup Hansen til politiet efter nattevagten for snart to år siden. Herefter blev hun anholdt og sigtet for drab.

Sygeplejersken nægter sig skyldig i alle forhold og ankede derfor øjeblikkeligt byrettens dom til landsretten.

Senioranklager Karen Vistisen gennemgår grundigt alle sagens forhold og de faktiske omstændigheder, så de ni nævninge og tre dommere er helt med på, hvad sagen handler om.

I løbet af retssagen skal flere læger og sygeplejersker fra Nykøbing F. Sygehus vidne om blandt andet arbejdsgange og brugen af forskelligt medicin.

Derfor oplister anklageren en lang række fagudtryk og medicinnavne, som hun forklarer om for nævningene.

Landsrettens dom ventes at falde til maj eller juni efter cirka 35 retsmøder.