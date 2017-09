Anklager kræver ubetinget fængsel til kriminalbetjente

Anklager Line Scharf kræver mindst 60 dages ubetinget fængsel til to politifolk, der er anklaget for at modtage bestikkelse fra rigmanden Karsten Ree.

De to kriminalbetjente er anklaget for at have fået gratis ophold på en safaricamp i Kenya og et luksushotel i Zanzibar til mere end 26.000 kroner.

Opholdet fik de af rigmanden Karsten Ree. Ham havde de mødt under en efterforskning af en sag, hvor Ree var sigtet for menneskehandel.

Anklagemyndigheden valgte at opgive sagen mod Karsten Ree og rense ham fuldstændigt.

Efterfølgende blev betjentene private venner med Karsten Ree, og det var i den sammenhæng, at de blev tilbudt turen. Men det spiller ifølge anklager Line Scharf ingen rolle.

- Befolkningen skal kunne have tillid til en offentlig myndighed. Ikke mindst til politiet, siger hun.

Det afgørende i sager om bestikkelse af offentligt ansatte er, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt offentligt ansat lader sig påvirke af for eksempel gaver.

Om de rent faktisk lader sig påvirke er underordnet. Det er risikoen for en mistanke og dermed mistillid blandt borgerne, man vil undgå.

Line Scharf understreger da også, at de ikke efter anklagemyndighedens opfattelse har handlet pligtstridigt.

- Det er ikke sådan, at Karsten Ree også har opnået en fordel. Så var han også blevet tiltalt. Men det har ingen betydning i den her sammenhæng, siger Line Scharf.

De to politifolk nægter sig skyldige.