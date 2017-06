Anklager kræver højere straf til 16-årig for brandangreb

Den 16-årige blev sammen med tre andre jævnaldrende dømt i byretten for at have angrebet en skolekammerat med en flaske brændende benzin.

Det skete 6. februar på en parkeringsplads bag ved idrætshallerne i den midtjyske by Ry.

Han blev idømt et års fængsel, heraf fire måneder ubetinget.

Dommen er af den dømte blevet anket til frifindelse, men anklagemyndigheden går modsat efter en skærpelse.

Hvor meget dommen ifølge anklageren bør skærpes er endnu uvist.

Jakob Nielsen siger til Ritzau, at han først i sin procedure senere på dagen vil præcisere, hvor meget straffen efter hans mening bør hæves.

Den 16-årige, der har anket dommen, vil frifindes, da han hævder, at han ikke havde kendskab til planen om et angreb eller tog del i forberedelserne.

I landsretten gentager han sin forklaring fra byretten om, at han havde regnet med, at de skulle give ofret et lag tæsk.

- Jeg havde jo ikke regnet med, at vi alle skulle stå og slå på ham samtidig. Jeg havde regnet med, at vi skulle skiftes til det, forklarer den 16-årige.

Han var til badmintontræning om eftermiddagen og ankom først til stedet, efter at de tre andre havde indfundet sig.

Han bemærkede godt, at der stod to vodkaflasker med væske og spurgte, hvad de skulle bruges til, fortæller han.

- Jeg fik at vide, at de var til at skræmme ham (ofret, red.) med, forklarer han.

Den 16-årige havde således ikke regnet med, at flaskerne med benzin på nogen måde skulle skade ofret, blot skræmme ham væk.

Flasken med brændende benzin ramte ofret mellem benene, og han blev forbrændt på 20 procent af kroppen.

Ofret for brandangrebet skal senere tirsdag afgive forklaring i landsretten. Derudover er en af de andre dømte indkaldt som vidne i sagen.

De tre juridiske dommere og tre domsmænd ventes at træffe afgørelse i sagen senere tirsdag.