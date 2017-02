Anklager kræver 30 dages fængsel til politiker for læk

Kommunalpolitikeren Finn Rudaizky (DF) bør ifølge anklager Søren Harbo i fængsel i 30 dage for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister.

Kravet er usædvanligt, da sager om brud på tavshedspligt normalt straffes med bøde.

I dagene efter angrebene mod kulturhuset Krudttønden og synagogen i Krystalgade i København i februar 2015 gav Finn Rudaizky oplysningerne videre.

Siden gav han flere oplysninger, i forbindelse med at kommunen arbejdede på en redegørelse til Folketingets Retsudvalg.

I løbet af marts og april blev oplysningerne brugt i artikler i dagbladene Berlingske og BT.

Rudaizky har erkendt, at han videregav oplysningerne. Men han mener, at han handlede ud fra et hensyn til den offentlige interesse i sagen. Hans agt var nemlig at vise, hvordan Københavns Kommune flere gange havde svigtet.

- Jeg havde ikke et ønske om at videregive fortrolige oplysninger om Omar el-Hussein. Det var et spørgsmål om en terrorsag, som efter min mening kunne retfærdiggøre, at oplysningerne blev givet videre, har Rudaizky sagt.