Anklager justerer sigtelse mod Peter Madsen

Anklagemyndigheden justerer sigtelse mod Peter Madsen. Det fremgår nu, at man mener, at Kim Wall er blevet dræbt i dansk farvand.

Opfinderen Peter Madsen er sigtet for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall.

De to stævnede sammen ud i Madsens hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus" den 10. august.

Dagen efter forliste ubåden i Køge Bugt. Kun Madsen var om bord.

11 dage senere skyllede Kim Walls torso i land på det sydvestlige Amager.

Ved grundlovsforhøret 12. august var drabssigtelsen mod Peter Madsen meget ukonkret formuleret.

På det tidspunkt var der intet lig i sagen, og ubåden lå stadig på bunden af Køge Bugt

Det fremgik ikke af sigtelsen dengang, hvor henne han skulle have slået Kim Wall ihjel. Og det fremgik heller ikke, hvordan han skulle have gjort det.

Det eneste konkrete indhold i den sigtelse - ud over offerets identitet - var gerningstidspunktet. Og selv det var formuleret meget bredt.

Det hed sig, at Kim Wall var blevet slået ihjel på et tidspunkt efter klokken 19 torsdag den 10. august.

Nu er sigtelsen mod Peter Madsen blevet konkretiseret en smule. Det er sket på baggrund af den massive efterforskning, der har været i sagen. Men hvordan det påståede drab skulle være begået, fremgår stadigvæk ikke.

Anklageren vil således have Peter Madsen fængslet for manddrab og usømmelig omgang med lig i dansk farvand om bord på ubåden "Nautilus".

Han er sigtet for "på endnu ukendt måde at have dræbt Kim Wall og derefter parteret liget og påføre torsoen stik, snit, bælte og et rør med henblik på at lade torsoen blive på havbunden, hvorefter han kastede ligdelene i vandet," lyder det i retten.