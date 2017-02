Anklager jagter syrienkrigers statsborgerskab i landsretten

Østre Landsret indleder mandag en straffesag mod en ung dansk-tyrkisk mand, der anklages for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat. Retten i Glostrup idømte ham i slutningen af juni 2016 fængsel i syv år. Men anklagemyndigheden har anket for også at få ham frakendt statsborgerskabet og udvist. Arkivfoto.

Foto: Scanpix/Ida Guldbæk Arentsen