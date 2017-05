Anklager insisterer på livstid til sygeplejerske

I stedet for tre drab og et drabsforsøg kendes hun nu i stedet skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg.

Ikke desto mindre mener anklager Karen Vistisen, at landsretten skal stadfæste den livstidsstraf, som de tre drab og drabsforsøget sidste sommer udløste i byretten i Nykøbing Falster.

- At tage et andet menneskes liv eller at forsøge på det er den værste forbrydelse, man kan begå. At forsøge at tage flere menneskers liv gør det kun endnu værre, siger Karen Vistisen.

Ifølge anklageren findes der i sagen ikke andet end skærpende omstændigheder.

- Der er tale om ofre, som var indlagt på sygehuset for at få hjælp, men i stedet blev de ofre for en sygeplejerskes sygelige trang til at hævde sig selv, siger Karen Vistisen.

Dermed henviser hun til sygeplejerskens formodede motiv:

At den tiltalte i en syg jagt på drama og spænding i hverdagen sprøjtede store doser medicin ind i patienternes blod.

Nogle overlevede, andre gjorde ikke.

- Det har ikke handlet om at hjælpe patienterne med at dø. Nej. Det har alene handlet om at hævde sig selv, siger Karen Vistisen.

Ifølge hende har den 32-åriges handlinger skadet hele samfundets tillid til sundhedsvæsnet.

- Hvis vi bliver indlagt på sygehuset, vil vi forvente, at man gør alt for at hjælpe os. Vi er værgeløse, siger anklageren.