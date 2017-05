Anklager anker dom - kræver forvaring for tredobbelt drab

Anklagemyndigheden er ikke tilfreds med, at en mand blev idømt 10 års fængsel for sin rolle i et tredobbelt drab på Frederiksberg og har derfor anket spørgsmålet om straf til Østre Landsret.

I byretten blev den 25-årige Benyamin Rahimi dømt for medvirken til de tre drab, da han udpegede den lejlighed på Christian Paulsens Vej, hvor tre unge mænd befandt sig.

Anklageren krævede ham idømt fængsel i 16 år eller forvaring, der af eksperter betragtes som den hårdeste straf herhjemme, da den betyder indespærring på ubestemt tid.

Men nævningetinget i Retten på Frederiksberg fandt en straf på 10 års fængsel passende, og det vil anklagemyndigheden nu altså have Østre Landsret til at vurdere.

I sagen blev 34-årige Ian Ramm Hansen, der er såkaldt krigsminister i Bandidos idømt fængsel på livstid. Han ankede på stedet dommen til landsretten.

Mike Vinther, Philip Rasmussen og Suhaib Jaffar blev dræbt tidligt om morgenen 11. november 2015, mens de lå og sov i lejligheden på Christian Paulsens Vej. De blev alle skudt i hovedet.

Via et stillads ved ejendommen trængte Ian Ramm Hansen og en anden mand ind i lejligheden og skød de tre unge mænd.

I sagen var også Ian Ramm Hansens svoger, der i dag er 27 år, tiltalt. Han blev frifundet for medvirken til drabene, men idømt et år og 10 måneders fængsel for at have fremskaffet den revolver, som blev brugt ved forbrydelsen.

Hans dom er ikke anket og står altså ved magt.

Motivet til drabene var hævn. Benyamin Rahimi ønskede de unge tildelt "en røvfuld" efter et overfald, og han kontaktede derfor en Bandidos-rocker.

Også rockeren bar nag til de unge i lejligheden. De havde stukket ham med kniv under et møde på taget af Rødovre Centrum.

Rockeren blev i sin tid også anholdt og sigtet af politiet, men sidste sommer begik han selvmord i arresten.