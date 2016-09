Anklager: Stik dog piben en smule ind Yahya Hassan

Yahya Hassan står ifølge anklager til mindst tre års ubetinget fængsel for at besidde og skyde med pistol.

- Jeg kan godt have en vis forståelse for, at tiltalte føler sig udsat. Men efter min opfattelse er der ikke tale om et stakkels, sagesløst offer, siger Lars Petersen.

Yahya Hassan er tiltalt for at skyde en 17-årig mand i foden 20. marts i det vestlige Aarhus.

Digteren har forklaret, at han skød i nødværge, fordi han var blevet overfaldet få dage forinden og følte sig truet på livet.

Men anklageren mener, at Yahya Hassan forud for skudepisoden selv var med til at "bære ved til bålet".

Lars Petersen henviser blandt andet til, at digteren var særdeles aktiv på Facebook i tiden op til skudepisoden, hvor han postede billeder af sig selv med bue og pil og med en pose patroner.

- Der er tale om en generelt konfliktfyldt situation, hvor den tiltalte i hvert fald er medspiller. Jeg siger ikke, at han alene er skyld i, at situationen optrappes. Men han er medspiller, siger Lars Petersen.

Anklageren mener ikke, at Yahya Hassan kan påberåbe sig nødværge, da han løsnede tre til fem skud den pågældende aften.

Dels var den 17-årige ikke bevæbnet. Og dels har Hassan selv forklaret, at han ikke tidligere er blevet angrebet med skydevåben.

Der er således intet, der ifølge anklageren kan berettige, at Hassan bar rundt på en skarpladt pistol.

Anklageren medgiver, at den 17-årige tirrer Yahya Hassan ved at sige: "Kom nu, Yahya, skyd". Det fremgår af den videooptagelse, som den 17-årige lavede med sin mobiltelefon.

- Men der er ikke en eneste trussel i det, som forurettede (den 17-årige, red.) siger, lyder det fra Lars Petersen.

Samlet set står Yahya Hassan ifølge anklageren til en ubetinget fængselsstraf på ikke under tre års fængsel.

Derudover skal digteren ifølge anklagerens vurdering betale en samlet bøde på 113.000 kroner for en række overtrædelser af færdselsloven.

Anklageren har også et velment råd til digteren:

- Nogle vil nok sige: Så stik dog piben en smule ind. Man behøver ikke konstant at erklære krig mod bandegrupperinger, ja selv myndighederne. Tag det nu stille og roligt og fremfør din mening, siger Lars Petersen.

Der ventes at falde dom i sagen 16. september.