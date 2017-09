Anklager: Politidrabet var koldt og kynisk

Og han har opildnet sig selv til politimord ved blandt andet at se en dokumentar om et snigdrab på en politibetjent natten forinden.

En 27-årig har øvet sig i at skyde i månedsvis. Han har rekognosceret omkring flere politigårde og især omkring Albertslund Politigård for at kunne finde frem til sårbare steder og tidspunkter.

Det vurderer anklager Dorthe Vejsig, der hermed mener at manden har haft forsæt til at skyde og dræbe politiassistent Jesper Jul den 6. december sidste år.

Et forløb, der ifølge anklageren var nøje planlagt.

- Kynisk og fuldstændigt koldblodigt skød den tiltalte politibetjenten i hovedet, så han ikke stod til at redde og derefter afgik ved døden, siger Dorthe Vejsig.

Retten i Glostrup indleder onsdag proceduren om skyldspørgsmålet. Her skal et nævningeting vurdere, om den tiltalte kan erklæres skyldig for manddrab. Først herefter kan en dom fastsættes.

Og selve skyldspørgsmålet om manddrab mener anklagemyndigheden at have bevist.

- Han stopper få meter bag Jesper Jul. Han ved, at det er hans komfortzone. Han tager et fuldstændigt sigtet skud og peger direkte på Jesper Juls Hoved, forklarer anklager Dorthe Vejsig.

- Der er ingen tvivl om, at det var et direkte forsæt, siger hun.

Den tiltalte har tidligere erkendt selve nedskydningen af den 43-årige politibetjent med det stjålne våben, men fastholder, at der i stedet er tale om grov vold med døden til følge.

- Min klient vurderede, at Jesper Jul bar en skudsikker vest, og derfor troede det var sikkert at skyde ham, siger mandens forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen.

En teknisk undersøgelse af den nedskudte betjents beklædning fremvist i retten onsdag fastslår dog, at dette ikke var tilfældet.

Advokat Ulrik Sjølin Pedersen understreger over for nævningerne, at den tiltalte vurderede, at den sorte jakke, som Jesper Jul bar, kunne skjule en skudsikker vest.

- Han havde ikke indset muligheden for, at Jesper Jul kunne dø. Han havde kun til hensigt at skyde en betjent med en skudsikker vest, siger Ulrik Sjølin.

Derfor mener advokaten ikke, at den 27-årige kan kendes skyldig i manddrab.

Skyldkendelsen forventes afsagt på fredag med en efterfølgende dom den 19. september.