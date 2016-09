En 49-årig mand fra Randers blev ved byretten idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb mod børn. Nu forsøger anklageren at overbevise landsretten om, at den tiltalte skal idømmes en af lovens strengeste straffe, forvaring på ubestemt tid.

Anklager: Pædofil randrusianer havde forberedt babykøb

Han blev i marts idømt seks års fængsel ved Retten i Randers for at have begået seksuelle overgreb mod fire navngivne børn under 12 år fra Randers.

Torben Kjærhus Larsen blev også dømt for medvirken til overgreb på adskillige børn verden over i kraft af sin rolle som administrator på to pædofile netværk på internettet.

Den tiltalte blev frifundet i et af sagens hovedforhold, hvor han var tiltalt for forsøg på at købe et spædbarn i Rumænien.

Nu gør anklageren et nyt forsøg på at overbevise de tre juridiske dommere og de tre lægdommere i landsretten om, at den 49-årige også skal dømmes for det forhold.

Ifølge anklageren er der ingen tvivl om, at den tiltalte havde planlagt at købe barnet på et rumænsk børnehjem.

- Tiltalte havde et formål, en hensigt, og det var at anskaffe sig en lille pige, som han og OG (navnet på en svensk pædofil mand, red.) kunne udleve deres pædofile ønsker på.

- Han havde et motiv, han havde udset sig et mål, og han havde foretaget forberedelseshandlinger, lyder det fra Dorte Sørensen.

Motivet var ifølge anklageren, at den tiltalte i sommeren 2010 ikke længere havde adgang til at misbruge en mindreårig pige hos en ven i Randers.

Vennen, der var far til pigen, havde nemlig mistet forældremyndigheden over pigen, efter at han og den 49-årige var blevet dømt for vold mod moren.

Det fik ifølge anklageren manden til at forberede købet af et spædbarn i Rumænien.

Den tiltalte hævede 20.000 kroner forud for en rejse til Rumænien, og han fik overført yderligere 20.000 kroner af sin mor og ekssvoger under opholdet i Rumænien.

Desuden havde den tiltalte på et tidligere tidspunkt deponeret en kvart million kroner i en bankboks med henblik på en tur til Østeuropa.

Ifølge anklageren er der ingen tvivl om, at pengene skulle bruges til køb af et barn.

Det var ifølge anklageren også derfor, at den tiltalte blev i Rumænien hele fire uger og blandt andet opsøgte et børnehjem.

At det ikke lykkedes for den 49-årige randrusianer at købe barnet skyldes ifølge anklageren, at han undervejs blev snydt af rumænske sigøjnere.

Anklageren fortsætter sin procedure over middag, og torsdag er det forsvarerens tur.

Der ventes dom i sagen 30. september.