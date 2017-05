Anklager: Nyt it-system undskylder ikke patients død

Et nyt it-system er ingen undskyldning for, at 80-årig kvinde sidste år blev fejlmedicineret i en sådan grad, at hun døde af det.

De er alle fire anklaget for at have overtrådt autorisationsloven.

Den 80-årige Birthe Gerdes døde på Bornholms Hospital i februar i 2016. Det skete, efter at hun i en periode tilsyneladende havde fået en syvdobbelt dosis af gigtpræparatet Methotrexat.

En af sosu-assistenterne er tiltalt for at have lavet en fejlregistrering i systemet Fælles Medicinkort (FMK).

Det var her, der stod, at Birthe Gerdes skulle have 2,5 milligram Methotrexat dagligt, selv om den egentlige anvisning lød på fire piller hver mandag.

Den tiltalte forklarede ved sidste retsmøde, at det var systemet, den var gal med - ikke hende. Hun havde fulgt de anvisninger, som stod skrevet.

I oktober 2015 var den tiltalte sammen med otte andre på kursus i FMK-systemet. Kurset varede tre timer, og ni personer måtte deles om seks computere.

- Både jeg og mine kolleger har gjort opmærksom på, at vi ikke syntes, at vi havde fået nok undervisning. Vi var rigtig bange for det her system og var usikre ved systemet, fortalte sosu-assistenten i det sidste retsmøde.

Men den forklaring er ifølge Emilie Sommer ikke tilstrækkelig. Hun mener, at det blot tilskynder, at de skulle have været ekstra varsomme.

- De tiltalte skal dømmes. De var forpligtet til at sikre, at de ajourførte de rigtige oplysninger, især når der er at gøre med et højrisikopræparat som Methotrexat.

- FMK var et relativt nyt system, men ikke meget anderledes end det tidligere system. Både før og efter var det lægen, der ordinerede medicinen. De tiltalte har fået undervisning i systemet, og der er lagt vejledninger i brugen på intranettet. Det har man en forpligtelse til at tjekke, siger anklageren.

Emilie Sommer kræver bødestraf til de fire tiltalte, der alle nægter sig skyldige. Dommen i sagen falder 22. maj.