Anklager: Dom i sag om liveovergreb sender stærkt signal

- Jeg er ret godt tilfreds med dommen. Jeg synes man med udnyttelse af strafferammen, som omhandler voldtægt mod børn, sender et signal om, hvor alvorligt, det her er, siger hun.

John Bech Jacobsen blev idømt 12 års fængsel for at have bestilt og betalt for live sexshows med børn fra Filippinerne.

- 12 års fængsel er en betydelig straf, men jeg skal selvfølgelig også hjem og kigge dommens præmisser igennem.

- Det er en sag, hvor vi får skabt noget retspraksis. Man har ikke haft en sag af det her omfang, så vi skal finde ud, hvor niveauet ligger, siger Helene Brædder.

I alt blev manden dømt for 346 forhold, som blandt andet indebar medvirken til overgreb mod børn under 15 år.

- Det er en usædvanlig sag på grund af omfanget af overgrebsforholdene. Det er et meget stort antal forhold, vi skal fastsætte sanktion for.

- Overgrebene spænder vidt - fra indføring af auberginer og sexshows med meget unge børn, sagde retsformand Hans J. Christensen under domsafsigelsen.

På grund af dommens omfang havde den dømtes forsvarer ikke mange kommentarer efter domsafsigelsen.

- Jeg har ikke fået læst dommen igennem, men umiddelbart er det nok en dom, han skal leve med, sagde advokat Jesper Madsen om sin klient.

Anklageren mener, at man vil se lignende sager i retten fremover.

- Det tror jeg beklageligvis, at vi gør. Men jeg håber også, at man med 12 års fængsel er med til at melde ud, at politiet nogle gange vil banke på døren.

- Og selv om der er gået mange år med det her, så kan man blive anholdt og stillet ansvarlig for sine handlinger, hvis man som pædofil køber har siddet og gjort det her, siger hun.