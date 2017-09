Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen mentalundersøgt

En mentalundersøgelse af Peter Madsen skal både give oplysninger om hans sindstilstand på gerningstidspunktet og hans farlighed. Det forklarer Jakob Buch-Jepsen.

Kort forinden havde anklageren fortalt, at sigtelsen mod Peter Madsen er blevet justeret.

Det fremgår nu, at man mener, at Kim Wall er blevet dræbt i dansk farvand.

Den 30-årige svenske journalist blev sidst set, da hun sammen med Peter Madsen stævnede ud i en hjemmebygget ubåd. Siden har Peter Madsen fortalt, at hun døde i en ulykke om bord på fartøjet.

De to stævnede sammen ud i Madsens hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus" den 10. august.

Dagen efter forliste ubåden i Køge Bugt. Kun Madsen var om bord.

11 dage senere skyllede Kim Walls torso i land på det sydvestlige Amager.

Foruden en mentalundersøgelse beder anklageren om rettens godkendelse til, at politiet får mulighed for at ransage en computer.

Det har forsvareren og Peter Madsen ikke givet tilladelse til, lyder det fra anklageren, selv om forsvarer Betina Hald Engmark har hævdet, at hun og Peter Madsen samarbejder med politiet.

- Den påstand om samarbejde er politi og anklager ikke enig i, siger Jakob Buch-Jepsen.

De to andre anmodninger fra anklagemyndighederne er at få Peter Madsens varetægtsfængsling forlænget i fire uger og at få lukkede døre i sagen.