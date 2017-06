Anklage: Ung mand blev tvunget til at partere dræbt rocker

Efter fundet af et parteret lig i et skovområde i Albertslund sidste år har anklagemyndigheden tiltalt en 34-årig mand for drab og andre forbrydelser.

Manden anklages også for at have tvunget en anden til at partere liget i en lejlighed i Ballerup, oplyser Københavns Vestegns Politi onsdag.