Anklage: Rockere fuppede sig til Laudrup-vine og lån

I sagens 32 sider lange anklageskrift fremgår flere tilfælde, hvor mændene angiveligt har snydt sig til computere, fjernsyn og lån.

En af mændene skal blandt andet have optrådt i rollen som advokat, da han blandt andet skaffede vin, energidrikke og iPhones.

Af anklageskriftet fremgår det, at han har henvendt sig hos blandt andet Telenor, Nykredit samt Laudrup Vin og Gastronomi, hvor han har udgivet sig for at være advokat fra et advokatfirma for at skaffe sig varer uden at betale for dem.

Han har blandt andet skaffet sig tre iPhone 5S og en iPad til en samlet værdi af 14.190 kroner hos Telenor, lyder det i anklageskriftet.

Han skal også henvendt sig telefonisk hos Laudrup Vin og Gastronomi og udgivet sig for at være advokat, hvor han har bestilt 144 flasker vin til en samlet pris på 19.560 kroner.

Mændene har ifølge anklageskriftet også fremstillet falske kørekort og sundhedskort, som de har brugt til at få udbetalt en hel del lån hos forskellige pengeinstitutter.

De har blandt andet henvendt sig til Ikeas personale med det falske kørekort, hvilket fik personalet til gennem Ikano Bank at bevilge et lån på 15.000 kroner, som blev sat ind på et Ikea Shopping Card.

Herefter har en af mændene brugt kortet til at handle varer i Ikea for i alt 14.965 kroner, lyder anklagerne.

Der ventes dom i sagen til juni.