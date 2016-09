Anklage: Forældre bortførte datter til tvangsægteskab

En 42-årig mand er tiltalt for at bortføre sin datter til Pakistan, hvor forældrene forsøgte at få hende gift.

I dyb hemmelighed er pigens far blevet anholdt og varetægtsfængslet i København. Der er også afsagt en fængslingskendelse over hendes 36-årige mor, men hun opholder sig fortsat i Pakistan.

Nu er der rejst tiltale mod faren for frihedsberøvelse af og ulovlig tvang mod datteren.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i anklageskriftet, der beskriver hvordan den 17-årige blev holdt frihedsberøvet i Pakistan fra 13. februar til 7. april i år. Hun blev lokket til Pakistan under påskud af, at de skulle på familiebesøg.

I Peshawar blev pigen i første omgang indespærret i et hus, der tilhører morens familie. Samtidig blev hun frataget sin mobiltelefon, sine penge og sit danske pas, som moren sørgede for at brænde, skriver Ekstra Bladet.

Mens pigen sad indespærret, forsøgte forældrene angiveligt at finde en ægtemand til hende, og modtog flere tilbud om ægteskab med datteren. Ingen af bejlerne faldt dog tilsyneladende i forældrenes smag.

Sagens anklager, Anders Larsson, bekræfter over for Ekstra Bladet, at pigen kom hjem til Danmark takket være et samarbejde mellem dansk politi og den danske ambassade i Pakistan.

Politiet vil dog ifølge avisen ikke oplyse nærmere om aktionen forud for retssagen, der finder sted til december.