Anklage: Flygtning ville sprænge bombe i København

Manden blev anholdt i november sidste år, efter at han havde forsøgt at rejse fra Tyskland til Danmark.

Anklagemyndigheden i Stuttgart har rejst tiltale mod en syrisk flygtning for planer om et bombeangreb i København.

Ifølge anklagen medbragte manden 17.000 tændstikker, fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Anklagemyndigheden mener, at manden havde planer om at fremstille en form for sprængladning og detonere den i en folkemængde i København.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som den tyske anklagemyndighed mandag har offentliggjort på sin hjemmeside.

Den syriske flygtning har opholdt sig i Tyskland siden 2015.

Han blev anholdt af tysk politi i byen Ulm i det sydlige Tyskland 20. november. Dagen inden havde han forgæves forsøgt at rejse ind i Danmark, oplyste en talsmand for den tyske anklagemyndighed på det tidspunkt.

Talsmanden Jan Holzner sagde også, at den anholdtes motiv efter alt at dømme skulle findes i hans religiøse overbevisning.

- Vi har bevis på, at han sympatiserede med Islamisk Stat, sagde Holzner til nyhedsbureauet Reuters.

Den syriske mand var 20 år, da han blev anholdt.

På det tidspunkt boede han i et center for flygtninge, men har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Mandag aften henviser både Justitsministeriet og Københavns Politi til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Her oplyses det, at efterretningstjenesten er bekendt med sagen.

- PET er i dialog med de tyske myndigheder om sagen, men kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere yderligere på oplysningerne fra den tyske anklagemyndighed, lyder det i en skriftlig kommentar.

Efterretningstjenesten ønsker ikke at give yderligere oplysninger.

Dermed forbliver det uvist, hvorvidt dansk politi har været involveret i opklaringsarbejdet og i den efterfølgende efterforskning.

Det er ligeledes uklart, hvor konkret truslen menes at have været, herunder hvor langt manden var i sine planer om et egentligt angreb.