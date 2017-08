Anker Jørgensen kan få særlig plads opkaldt efter sig

Det var netop i den københavnske Sydhavn, at socialdemokraten Anker Jørgensen havde hjemme. Derfor er det ifølge Københavns Kommune oplagt, at han nu får opkaldt en plads efter sig.

Det bliver en plads ved netop Borgbjergsvej, skriver Berlingske.

Helt præcist skal Anker Jørgensens Plads ifølge kommunens vejnavnenævn ligge der, hvor Borgbjergsvej møder Gustav Bangs Gade. Her er der i forvejen en plads, der i folkemunde bliver kaldt Den Røde Plads.

- Den ligger et sted og i et område, som Anker Jørgensen holdt meget af, og hvor han også var kendt og afholdt af kvarterets beboere, skriver Vejnavnenævnet.

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag tage stilling til indstillingen fra Vejnavnenævnet.

I indstillingen fremhæves det, at mange af vejene i samme kvarter er opkaldt efter politiske personligheder som netop Borgbjergsvej, Gustav Bangs Vej, Louis Pios Gade og Peter Sabroes Gade.

Navnet Anker Jørgensens Plads vil derfor passe godt sammen med de eksisterende vejnavne.

Anker Jørgensens fire børn glæder sig over, at deres far kan få en plads opkaldt efter sig. I et svar til nævnet beskriver sønnen, Lars Kvist Jørgensen, hvor tæt knyttet faren var knyttet il Sydhavn.

Han beretter om en historie om en pølsevogn, som blev bestyret af en fyr, som Anker Jørgensen ofte besøgte.

- Ham besøgte min far tit, og han blev i øvrigt inviteret med til min fars 70 års familiefødselsdag i sommerhuset.

- Det er selvfølgelig uden betydning i det store perspektiv, men det viser, at det var et sted, som også betød noget for min far, og hvor han tit kom forbi, skriver han.

Vejnavnenævnet forventer, at pladsen bliver til virkelighed til oktober.