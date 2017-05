Anja synger Danmark videre til finalen i Eurovision

Når finalen i årets Eurovision bliver afholdt i Kijev i Ukraine lørdag aften, bliver det med dansk-australske Anja Nissen og sangen "Where I Am" som et af vinderbuddene.

Bookmakerne havde på forhånd spået, at Anja Nissen ville vinde juryernes og seernes stemmer, og havde man sat penge på en dansk finaleplads, fik man da heller ikke sine penge mere end 1,16 gange igen.

Det er første gang i tre år, at Danmark er med i finalen. I 2015 måtte danske Anti Social Media se sig banket ud af semifinalen i Eurovision, før det sjove egentlig rigtig var begyndt, og sidste år skete det samme for boybandet Lighthouse X med sangen "Soldiers of Love", da de gik på scenen for Danmark.

Allerede i tirsdags sikrede 10 lande sig en billet videre til den store finale. Her kunne blandt andet Australien, Belgien, Armenien og vores nordiske naboer fra Sverige ånde lettet op. Det blev dog heller ikke til en finaleplads for hverken Finland eller Island. Norge skal, ligesom Danmark synge igen på lørdag, da de blev stemt videre fra semifinalen torsdag.

Årets storfavoritter til sejren er Italien, der stiller op med sangeren Francesco Gabbani og sangen "Occidentali's Karma" og Bulgarien, hvis sang "Beautiful Mess" faktisk har et dansk islæt, da den blandt andet er skrevet af Alex Vargas. Sangen bliver fremført af Kristian Kostov, der med sine 17 år er den yngste deltager i dette års Eurovision.

Fem lande - de såkaldte "Big Five" er direkte kvalificerede til finalen. Det drejer sig om Spanien, Italien, England, Frankrig og Tyskland, mens også Ukraine som værtsland er sikret en plads. De vandt sidste år konkurrencen med nummeret "1944" af Jamala.

Danmark vandt senest Eurovision i 2013, da Emmelie de Forest charmerede Europa med nummeret "Only Teardrops". Før det har også Brødrene Olsen vundet konkurrencen med sangen "Fly On The Wings Of Love", mens Grethe og Jørgen Ingmanns "Dansevise" var det første danske nummer, der vandt det store show.

Finalen i Eurovision finder sted lørdag og sendes direkte på DR1 klokken 21.00.