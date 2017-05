Anja i tårer efter finale-forløsning i Eurovision

De sidste par uger har været ganske hektiske for Anja Nissen, der repræsenterer Danmark i Eurovision, og da hun torsdag aften blev udråbt som en af de ti finalister, der går videre til lørdagens store finale i Kijev i Ukraine, var det da også et stort øjeblik for den kun 21-årige sangerinde.

Kort efter stod hun på podiet i pressecenteret for at besvare spørgsmål fra den danske og internationale presse.

Her var der en journalist, der ramte den dansk-australske sanger lige i hjertekulen med sit spørgsmål, der handlede om, hvordan det er for sangerinden, at hendes familie er taget hele vejen fra Australien for at støtte hende.

- Ej, du må ikke få mig til at græde, udbrød sangerinden først, men sekunder efter trillede tårerne ned ad hendes kinder, mens hun fortalte, hvor stor betydning hendes familie har for hende.

Efterfølgende forklarede sangerinden, hvorfor hun blev så rørt.

- Der er ikke nogen, der har spurgt til min familie før, og min mor har bare været det mest fantastiske menneske. Hun har altid støttet mig og kørt mig rundt til konkurrencer og optrædener, siden jeg var helt lille. Min far er min livscoach. Han har altid troet på mig og sagt, at jeg nok skulle klare den, fortæller Anja Nissen.

Begge hendes forældre er født i Danmark, men mødte hinanden i Australien, hvor Anja Nissen er født.

Nu kan hun glæde sig over, at hun på lørdag skal stå på scenen ved den store finale og synge sit nummer "Where I Am".

- Alle havde sagt til mig backstage, at jeg nok skulle gå videre, men en del af mig ved jo godt, at alt kan ske, og dem, der forudser, at man går videre, kan tage fejl, siger sangerinden.

- Men jeg føler, jeg stadig har så meget at give og så meget at vise, og jeg vil så gerne gøre Danmark ære, siger hun.

Derfor har hun også justeret sin forhåbning til, hvordan det skal gå i finalen.

- Top ti, top fem, nummer ét. Jeg sætter nye mål hele tiden. Jeg ville være rigtig glad for en plads i top ti, fuldstændigt overvældet over en plads i top fem og at vinde... jeg vil ikke afvise den tanke overfor mig selv, at det kan ske, siger hun.

Finalen sendes på DR1 klokken 21.00 lørdag aften.