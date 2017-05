Anja afslører: Mit Eurovision-hit lå i skuffen i årevis

Sangen "Where I Am" sendte i februar sangerinden videre fra Dansk Melodi Grand Prix, og torsdag tog Anja Nissen det sidste skridt mod den virkelige konkurrence, da det lykkedes hende at gå videre til finalen.

Lørdag aften går dansk-australske Anja Nissen på scenen i Kijev i Ukraine for at synge for Danmark i Eurovision.

Men vejen dertil har været lang og kringlet. Allerede sidste år prøvede sangerinden lykken med nummeret "Never Alone", men blev slået på målstregen i det danske melodigrandprix, hvor Lighthouse X fik æren af at repræsentere Danmark i Eurovision i Stockholm.

I år lykkedes det, og oven i købet med en sang, Anja Nissen selv har været med til at skrive.

- Det er stort at opnå at have en sang med i Eurovision, som man selv har skrevet, og det er det uanset, om man så skal optræde med den eller ej, siger Anja Nissen.

Men "Where I Am" er ikke skrevet med Eurovision for øje, afslører hun. Faktisk var Anja Nissen kun 18 år gammel, da hun skrev sangen, og den har således ligget i en skuffe og ventet på det rette øjeblik.

- Jeg skrev den, da jeg var i mit første forhold, og den handler egentlig om min allerførste kærlighed.

- Derfor er den meget personlig for mig, jeg føler mig meget blottet, når jeg synger den, siger hun.

Da hun samme år vandt den australske udgave af talentshowet "The Voice", havde hun en plan for sangen.

- Jeg ville gerne have, at den skulle være min første single, men det faldt ikke rigtig på plads. Det er en stor maskine, og det kunne ikke lade sig gøre, siger Anja Nissen.

- Jeg tænker tit på, hvordan min karriere havde set ud, hvis den havde været min første single. Men nu tror jeg på, at alt sker af en årsag, siger hun.

Finalen i Eurovision bliver sendt lørdag aften klokken 21.00 på DR1.