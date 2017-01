Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) må lægge sin EU-skepsis på hylden og sikre, at Danmark forbliver tæt på det internationale samarbejde om blandt andet bekæmpelsen af terror, siger to tidligere justitsministre. Arkivfoto.

Anders Samuelsens EU-skepsis bekymrer tidligere ministre

To tidligere justitsministre er bekymrede for konsekvenserne af LA-lederens entré i Udenrigsministeriet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bør skifte EU-kurs og anlægge en konstruktiv og positiv linje i forhold til EU, lyder opfordringen fra to tidligere justitsministre.

I et fælles indlæg i mandagens Politiken skriver Lars Barfoed (K) og Morten Bødskov (S) således, at de er "bekymrede over konsekvenserne af Samuelsens entré i Udenrigsministeriet":

- Hvad betyder det for Danmarks forsvar mod kriminalitet og terror? Skal Danmark ikke længere arbejde for en placering så tæt på kernen af EU-samarbejdet som muligt?

- Hvad betyder det, når udenrigsministeren siger, at EU-samarbejdet skal tilbage til kernen, frihandel og fred, og ikke så meget andet?

De to tidligere justitsministre er blandt andet bekymrede over, at LA-lederen anbefalede danskerne at stemme nej ved Europol-afstemningen 3. december 2015 - og nu skal få den bedst mulige Europol-aftale i hus.