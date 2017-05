Anders Samuelsen vil undersøge støtte til palæstinensere

Efter israelsk opfordring vil udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) have undersøgt, om nogle af de palæstinensiske organisationer, der modtager dansk støtte, opfordrer til vold og had mod Israel.

Meldingen kommer, 11 dage efter at Samuelsen med et håndtryk under et officielt besøg i Israel og på Vestbredden formelt underskrev en erklæring om at bevilge millioner i støtte til palæstinensiske organisationer.

Udenrigsministeriet oplyser til Radio24syv, at retningslinjerne for den danske støtte til menneskeretsorganisationerne i de palæstinensiske områder er klare.

- Organisationerne skriver under på at afstå fra diskrimination og opfordringer til vold og had, skriver ministeriet.

- Udenrigsministeriet udbetaler ikke danske bistandskroner til organisationer, der ikke lever op hertil.

Alligevel kommer der altså nu "endnu en grundig undersøgelse", der skal klarlægge, om en eller flere af de palæstinensiske organisationer opfordrer til vold og had, oplyser Radio24syv.