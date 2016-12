Anders Samuelsen tror på afdæmpet Trump som præsident

I Danmark venter trekløverregeringen spændt på at se, hvad det kommer til at betyde for forholdet mellem Danmark og USA. Danmark skal ifølge regeringsgrundlaget nemlig udvikle samarbejdet med USA.

Men hvordan bliver det med Trump ved roret? Han er af mange betragtet som en kontroversiel figur, som også under den amerikanske valgkamp kom med en række omdiskuterede udtalelser.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), forventer en mere afdæmpet Trump som præsident end den person, man så i valgkampen.

- Vi må vente med at se, hvad den konkrete udmøntning af politikken bliver. Det ville være forkert at vurdere ud fra, hvad der er sket i valgkampen.

- Det er ikke til at vide, hvad Trump rent faktisk gør af de ting, han sagde i valgkampen. Vi må forholde os til det konkrete, når det kommer frem, i stedet for en teori, siger Samuelsen.

EU er Trump ikke den store fortaler for. Og hvad Nato angår, langer han heftigt ud efter de lande, som ifølge ham ikke betaler nok til forsvarsalliancen. Deriblandt Danmark.

- Vi skal have et tæt forhold til USA. Vi skal arbejde på at have et tæt forhold til USA.

- Vi har en interesse i, at USA ikke vender resten af verden ryggen, og det må være en af mine opgaver som udenrigsminister at presse i den retning, lyder det fra Samuelsen.

Han regner fortsat med USA i Nato trods Trumps kritik og skepsis.

- Der vil altid være en kamp mellem Nato-landene om, hvem der skal bidrage hvor meget. Vi er under pres for at bidrage mere, og der står også i vores regeringsgrundlag, at vi skal styrke vores forsvar, siger Samuelsen.

VLAK-regeringen vil ifølge sit regeringsgrundlag "sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret".

Hvad det betyder, vil Samuelsen ikke svare på.

- Jeg kan ikke komme det nærmere. Der kommer et udspil fra regeringen, siger han.

De 28 Nato-lande forpligtede på et topmøde i 2014 hinanden på, at man skulle arbejde hen imod at bruge to procent af bruttonationalproduktet (BNP) på Forsvaret.

Det mål er Danmark og en række andre lande meget langt fra at opfylde. Danmarks forsvarsudgifter ligger i øjeblikket på omkring 1,2 procent af BNP.