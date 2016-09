Anders Samuelsen har fastlagt arvefølgen i LA

Mens Christiansborg summer af forventninger om et sammenbrud i 2025-forhandlingerne med et efterårsvalg til følge, slår Liberal Alliances partileder fast, at partiet har styr på den interne arvefølge.

Hvornår magtoverdragelsen skal finde sted, er til gengæld usikkert, lyder det. Men en række ting skal først være tjekket af på Samuelsens dosmerseddel:

- Når der er langt flere iværksættere, når vi tør lade danskerne vælge selv, når vi tør leve med lidt lavere skatter, når Danmark er blevet et positivt land, et optimistisk land, et vi-kan-godt-land, et tillidsfuldt land, siger han til Altinget.

Adspurgt om vælgerne kan være sikre på, at Liberal Alliances partileder hedder Anders Samuelsen i et valg eller to endnu, lyder svaret, at intet er sikkert i politik.

- Jeg er den partileder, der har siddet i længst tid. Jeg har været der i syv år, og alle er blevet skiftet ud i den tid. Nogen har endda skiftet to gange, siger Anders Samuelsen til Altinget.

Liberal Alliance hed Ny Alliance, da han i 2007 stiftede partiet sammen med Gitte Seeberg og Naser Khader (K). Da Khader efter to år forlod partiet, der i mellemtiden havde skiftet navn til Liberal Alliance, overtog Samuelsen partilederposten.