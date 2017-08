Anbragte børn trives bedre i plejefamilie end på institution

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Børne- og Socialministeriet. Over ni ud af ti børn og unge svarer, at de "har det godt" i deres plejefamilie.

I rapporten fremgår det samtidig, at trivslen er knap så høj, når man spørger de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner.

Her svarer 60 procent, at de har det godt på deres anbringelsessted.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er naturligt, at der er forskel på børn og unge i plejefamilier og i døgninstitutioner.

- Det kan skyldes, at hvis man er på en døgninstitution, så har man typisk også nogle tungere problemstillinger med i bagagen. Man er også typisk i kontakt med behandlingssystemet, lyder det fra Mai Mercado.

Kigger man nærmere på rapporten, fremgår det, at der er regionale forskelle på trivslen i de danske døgninstitutioner. 68 procent har det eksempelvis godt på Fyn, mens tallet er 55 procent i Jylland.

Børne- og socialministeren har også bemærket den geografiske forskel.

- Jeg er på nuværende tidspunkt ikke klar over, om vi kan hive noget mere data ud af undersøgelsen for at få en forklaring på, hvorfor det hænger sådan sammen, siger Mai Mercado og tilføjer:

- Det kunne være interessant at dykke ned i, hvad der gør sig gældende.

Hun mener dog helt generelt, at der er forståeligt, at børn og unge i døgninstitutioner typisk har det hårdere, end børn der er anbragt hos plejefamilier.

- Jeg kan godt have en forståelse for, at det kan være sværere at have et ophold på en døgninstitution. Også set i lyset af, at der er skiftende personale og så videre - som der jo ikke er hos en plejefamilie.

I 2015 var cirka 13.500 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet.